Россия и США договорились о возвращении послов в представительства

«Что касается возвращения послов в места своей работы: в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского, то мы договорились что этот вопрос решен», - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров.

«Когда конкретно - завтра, послезавтра - то это вопрос чисто технического характера», - добавил Путин.

Он оценил переговоры как конструктивные: в них не было враждебности, имело место желание сблизить позиции с обеих сторон.

«Общая оценка - я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот. Наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе, по многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций», - сказал президент РФ журналистам.

«Разговор был весьма конструктивен», - отметил он.