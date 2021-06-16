Россия и США договорились о возвращении послов в представительства
Президент России Владимир Путин рассказал, что договорился со своим американским коллегой Джозефом Байденом о взаимном возвращении послов в столицы двух стран.
Президент России Владимир Путин рассказал, что договорился со своим американским коллегой Джозефом Байденом о взаимном возвращении послов в столицы двух стран.
«Что касается возвращения послов в места своей работы: в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского, то мы договорились что этот вопрос решен», - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров.
«Когда конкретно - завтра, послезавтра - то это вопрос чисто технического характера», - добавил Путин.
Он оценил переговоры как конструктивные: в них не было враждебности, имело место желание сблизить позиции с обеих сторон.
«Общая оценка - я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот. Наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе, по многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций», - сказал президент РФ журналистам.
«Разговор был весьма конструктивен», - отметил он.
Посол России в США вылетел в Москву 21 марта для консультаций после того, как Байден в интервью дал утвердительный ответ на вопрос, считает ли он российского президента «убийцей». Посол США в Москве Джон Салливан покинул страну 22 апреля.