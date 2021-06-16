Банк Эстонии прогнозирует экономический рост от 5,3 до 8,2%

"Экономика Эстонии превысила докризисный уровень уже в начале этого года, и ее восстановление является одним из самых быстрых в Европе. Экономический рост Эстонии составит порядка 5-8% в этом году и 4-5% в следующем году", - говорится в обновленном прогнозе Банка Эстонии.

"В 2021 году темпы роста во многом будут зависеть от того, какую часть сбережений люди решат направить на потребление. Рост потребления за счет использования сбережений больше ожидаемого может привести к риску перегрева экономики", - отмечает ЦБ.

Согласно материалам, за отменой ограничений во второй половине года последует быстрый экономический рост, так как ожидается восстановление экспортных рынков. Однако очень быстрое увеличение частного потребления "сделает экономический рост нестабильным в ближайшие годы".

Сбои в цепочках поставок во время кризиса, нехватка некоторых продуктов и услуг, а также рост затрат на рабочую силу приведут к росту потребительских цен в Эстонии в ближайшие 2 года, поскольку объемы производства не успевают за увеличивающимся мировым спросом.

"Улучшение экономических условий временно ускорит рост цен. Инфляция в этом году составит 2,5-2,7%, в следующем - 2,8-3,3%. Безработица упадет ниже 5% уже в 2022 году, т.е. близко к докризисному уровню. Рост средней заработной платы в ближайшие годы останется выше 5% из-за нехватки бесплатной рабочей силы", - отмечает регулятор.