Ср, 16.06.2021
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Результаты госэкзаменов будут объявлены в ближайшие дни

Фото иллюстративное. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

В этом году гимназисты получат результаты государственного экзамена на свои мобильные телефоны, если того пожелают.

Для этого необходимо скачать приложение StateOS, которое предназначено для личных уведомлений от различных учреждений и компаний. Приложение можно скачать в App Store или Google Play.

Поскольку результат государственного экзамена отправляется человеку только один раз, важно, чтобы тот уже был пользователем приложения при отправке результатов. В противном случае человек не будет уведомлен через приложение, а результаты будут доступны по обычным информационным каналам.

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