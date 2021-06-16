Результаты госэкзаменов будут объявлены в ближайшие дни

Для этого необходимо скачать приложение StateOS, которое предназначено для личных уведомлений от различных учреждений и компаний. Приложение можно скачать в App Store или Google Play.

Поскольку результат государственного экзамена отправляется человеку только один раз, важно, чтобы тот уже был пользователем приложения при отправке результатов. В противном случае человек не будет уведомлен через приложение, а результаты будут доступны по обычным информационным каналам.