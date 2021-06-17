В Таллинне велосипедист сбил 4-летнюю девочку и скрылся с места происшествия
В среду, 17 июня, в столичном районе Пыхья-Таллинн произошло ДТП, в котором пострадала четырехлетняя девочка. Виновник скрылся с места происшествия.
В среду, 17 июня, в столичном районе Пыхья-Таллинн произошло ДТП, в котором пострадала четырехлетняя девочка. Виновник скрылся с места происшествия.
По данным полиции, около 18:45 у дома номер 94А на бульваре Кольде велосипедист сбил ехавшую на самокате четырехлетнюю девочку и покинул место происшествия.
В результате столкновения девочка получила травмы и была доставлена в Таллиннскую детскую больницу.
Стражи правопорядка просят помощи в поиске очевидцев инцидента, а велосипедиста призывают как можно скорее обратиться в полицию по телефону 612 3000.