Таиланд назвал сроки возвращения туристов

Они должны иметь возможность въезжать в страну "без карантина и других неудобных ограничений", заявил премьер Прают Чан-Оча, подчеркнув, что его цель - вернуть туристов в Таиланд в течение 120 дней.

Туристическая отрасль - крупнейшая в тайской экономике, в ней задействованы миллионы жителей. В 2019 году в страну прибыло почти 40 млн иностранных туристов, однако уже в 2020 году из-за запрета на въезд в связи с пандемией туристическая инфраструктура пришла в упадок.