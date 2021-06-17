Женевское потепление: итоги саммита Путина и Байдена

Саммит не привел к резкому повороту в российско-американских отношениях. Стороны остались при своих мнениях, повторив озвученные ранее позиции. Так, Байден критиковал хакерские атаки, попытки вмешательства в выборы и давление на оппозицию в России. По словам, американского президента, он передал Владимиру Путину список из примерно 16 объектов критической инфраструктуры США, включая энерго- и водоснабжение, которые не должны подвергаться нападениям хакеров. Байден отметил, что у Вашингтона есть "широкие возможности" ответного киберудара, и что он готов их использовать. Похоже, это была одна из "красных линий", о которых Байден говорил перед саммитом.

Путин, в свою очередь, обвинял США в поддержке оппозиции в России и сравнил структуры Навального, признанные в РФ экстремистскими, со штурмом Капитолия и беспорядками на фоне насилия против афроамериканцев. "Мы не хотим, чтобы это было у нас", - сказал Путин с железными нотками в голосе.

Байден не ждет быстрых результатов

Украина, одна из самых сложных тем в отношениях России и США, такой "красной линией" не стала - во всяком случае, в публичных выступлениях президентов. Байден ограничился фразой о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и не упомянул о недавнем стягивании войск РФ к украинским границам. Оба лидера высказались за урегулирование конфликта в Донбассе на основе минских соглашений.

Договоренность о стратегическом диалоге и поиске правил игры с учетом новых технологий может стать основой для постепенного потепления в отношениях Москвы и Вашингтона. "Отсюда мы будем двигаться дальше", - сказал Байден, отметив, что для него важно снизить риск непреднамеренного конфликта. При этом глава Белого дома дал понять, что не ждет быстрых результатов. По его словам, об успехах женевской встречи можно будет судить только через несколько месяцев или даже лет.