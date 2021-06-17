Коэффициент распространения коронавируса опустился до 0,7
Коэффициент распространения коронавируса (R) опустился в Эстонии до 0,7, пишет Rus.ERR.
Коэффициент распространения коронавируса (R) опустился в Эстонии до 0,7, пишет Rus.ERR.
На предыдущей неделе этот показатель был 0,74, выясняется из еженедельного обзора Департамента здоровья.
При этом в Рапласком уезде коэффициент распространения коронавируса превышает отметку в 1,4. Это обусловлено тем, что в Рапламаа выявили вспышку заражения COVID-19.
Согласно прогнозу Департамента здоровья, с учетом продолжающегося явного снижения коэффициента инфицирования, к концу июня в Эстонии будут регистрировать менее 30 новых случаев заражения коронавирусом в сутки.