Коэффициент распространения коронавируса опустился до 0,7

На предыдущей неделе этот показатель был 0,74, выясняется из еженедельного обзора Департамента здоровья.

При этом в Рапласком уезде коэффициент распространения коронавируса превышает отметку в 1,4. Это обусловлено тем, что в Рапламаа выявили вспышку заражения COVID-19.