В Пирита установили контейнеры для сбора испанских слизней

Старейшина Пирита Тынис Лийнат отметил, что контейнеры установлены, чтобы оказать жителям Пирита помощь в борьбе с испанскими слизнями. «Нам известны места наиболее широкого распространения слизней – это парк Лиллепи и район Мяхе. Поэтому мы установили в парке Лиллепи и в Мяхе мусорные контейнеры, куда можно принести собранных вредителей», - сказал Лийнат.

Контейнеры находятся в Маарьямяэ, на парковке за автобусной остановкой Урва, а также возле контейнеров для сбора упаковки на углу Облика и Лодьяпуу теэ.

«Контейнеры предназначены только для испанских слизней. Просим не бросать туда другие отходы», - пояснил Лийнат. Он отметил, что слизней перед помещением в контейнер обязательно следует сложить в пластиковый пакет, чтобы они не уползли обратно в природу. Инструкция есть и на контейнере.