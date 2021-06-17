За сутки в Эстонии прибавилось 40 зараженных, скончался один человек

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 12 человек. Девять новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

Семь новых случаев инфицирования произошло в Ида-Вирумаа, шесть - в Тартуском уезде, четыре - в Рапламаа, три - в Пярнуском уезде, два - в Вырумаа и по одному новому случаю - в Ярвамаа, Пылвамаа, на Сааремаа и Валгаском уезде. В других уездах новых случаев заражения не зарегистрировано. Двое из них, получившие положительный результат теста, не имели места жительства, указанного в регистре народонаселения.

Кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 59,1 случая, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1,9%.

По состоянию на утро 17 июня, в больницах с COVID-19 находится 52 пациента. Средний возраст госпитализированных - 66 лет.

Как минимум одну дозу вакцины от коронавируса в Эстонии получили 533 451 человек, из которых у 368 163 иммунизация завершена. За последние сутки было введено 13 250 доз вакцины.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 16 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8.00 до 20.00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).