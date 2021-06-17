Два крупнейших интернет-магазина Эстонии объединили силы

Образованное в результате объединения Hansapost и Kaup24 в Эстонии, 220.lv и xnet.lv в Латвии, pigu.lt в Литве и HobbyHall в Финляндии предприятие располагает несколькими миллионами клиентов в четырех странах.

Ассортимент объединившихся интернет-магазинов включает более двух миллионов товаров, а общее количество посещений за год увеличится до 145 миллионов. Бренды крупнейших интернет-магазинов Эстонии Hansapost и Kaup24 будут сохранены и продолжат действовать независимо.

«Пандемия изменила привычки людей – онлайн-покупки стали новой нормой. Создав в результате слияния крупнейший в странах Балтии бизнес онлайн-торговли, мы хотим продолжать расти и инвестировать», - отметил Керим Туркмен, партнер Mid Europa Partners.

По словам Таави Раюра, соучредителя и руководителя Hansapost, слияние двух ведущих платформ онлайн-торговли региона создает на рынке предпосылки для дальнейшего скачка в развитии, который откроет новые возможности для клиентов, сотрудников и партнеров.

«Больше всего выиграли, вероятно, местные мелкие производители, которых мы приглашаем присоединиться к нашему центру электронной торговли и которым предлагаем возможность продавать свою продукцию за границей – в странах Балтии и в Финляндии», - пояснил Раюр.

В результате процесса слияния, начавшегося в марте этого года, фонд Mid Europa стал мажоритарным акционером объединенной компании, а остальные акции был разделены между MCI Group, Pigu и Hobby Hall. Сделка получила одобрение национальных антимонопольных органов.

Mid Europa – ориентированный на развивающиеся рынки Центральной и Восточной Европы ведущий независимый фонд частного капитала размером в 5,3 миллиарда евро. С момента основания в 1999 году фонд Mid Europa инвестировал в 44 компании в 18 странах.