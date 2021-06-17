В большинстве случаев оплата поддельными банкнотами свойственна туристам, поэтому сокращение числа лиц, пересекающих границу, препятствует перемещению поддельных денег. Однако фальшивые деньги продолжают поступать, и на прошлой неделе покупатель попытался оплатить покупку в художественном магазине в Тарту деньгами, приобретенными в сувенирном магазине. Но из-за бдительности продавца номер не прошел, пишет Tartu Postimees.