(Transfer)Wise выходит на Лондонскую фондовую биржу
В четверг эстонская финтех-компания Wise (бывший TransferWise) объявила о выходе на Лондонскую фондовую биржу путем прямого листинга (DPO).
В четверг эстонская финтех-компания Wise (бывший TransferWise) объявила о выходе на Лондонскую фондовую биржу путем прямого листинга (DPO).
Компания с высокой капитализацией не намерена привлекать дополнительные средства на фондовой бирже, поэтому планируется прямой листинг.
«В отличие от традиционного IPO, прямой листинг - более справедливый, дешевый и прозрачный способ расширить круг наших владельцев», - пояснил Wise.
Прямой листинг означает, что можно торговать существующими акциями.
Платформа для розничных денежных переводов, созданная в 2011 году, превратилась в глобальную платежную сеть, предлагающую международные банковские услуги более чем десяти миллионам частных и бизнес-клиентов.
Ежемесячно предприятие совершает трансграничные сделки более чем на 5 млрд фунтов стерлингов, за счет чего клиенты Wise экономят в сумме более одного миллиарда фунтов стерлингов в год по сравнению с обычными банковскими сделками такого рода.
Предприятие было учреждено в 2011 году Тааветом Хинрикусом и Кристо Кяэрманном.