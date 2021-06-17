(Transfer)Wise выходит на Лондонскую фондовую биржу

Компания с высокой капитализацией не намерена привлекать дополнительные средства на фондовой бирже, поэтому планируется прямой листинг.

«В отличие от традиционного IPO, прямой листинг - более справедливый, дешевый и прозрачный способ расширить круг наших владельцев», - пояснил Wise.

Прямой листинг означает, что можно торговать существующими акциями.

Платформа для розничных денежных переводов, созданная в 2011 году, превратилась в глобальную платежную сеть, предлагающую международные банковские услуги более чем десяти миллионам частных и бизнес-клиентов.

Ежемесячно предприятие совершает трансграничные сделки более чем на 5 млрд фунтов стерлингов, за счет чего клиенты Wise экономят в сумме более одного миллиарда фунтов стерлингов в год по сравнению с обычными банковскими сделками такого рода.