Юри Луйк назначен новым постпредом Эстонии в НАТО

В Брюсселе он сменит нынешнего представителя Кюлике Силласте-Эллинг, полномочия которой истекают этим летом.

С 1 июня вместо решившего вернуться на дипломатическую службу Юри Луйка новым депутатом Рийгикогу стал Хейки Хепнер.

В сентябре 2016 года, после провала президентских выборов в коллегии выборщиков, Луйк рассматривался как один из возможных кандидатов на пост главы государства.