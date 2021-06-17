Чт, 17.06.2021
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Юри Луйк назначен новым постпредом Эстонии в НАТО

Юри Луйк. ФОТО: Madis Veltman

Президент Керсти Кальлайд на этой неделе назначила экс-депутата Рийгикогу, бывшего министра Юри Луйка (Isamaa) постоянным представителем Эстонии в НАТО, пишет ERR.

В Брюсселе он сменит нынешнего представителя Кюлике Силласте-Эллинг, полномочия которой истекают этим летом.

С 1 июня вместо решившего вернуться на дипломатическую службу Юри Луйка новым депутатом Рийгикогу стал Хейки Хепнер.

В сентябре 2016 года, после провала президентских выборов в коллегии выборщиков, Луйк рассматривался как один из возможных кандидатов на пост главы государства.

Луйк был министром обороны с 2017 по 2021 в двух правительствах под руководством Юри Ратаса, в том числе и в коалиции с Консервативной народной партией (EKRE). 

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