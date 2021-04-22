Картина дня: Финляндия приоткрывает границы, вакцинация иностранцев в Эстони и пикантный секрет элитной школы

С понедельника Финляндия пустит в страну переболевших и вакцинированных

Правительство Финляндии решило с понедельника открыть границы для всех граждан Европейского союза, у которых с момента полной вакцинации прошло минимум две недели, или кто переболел Covid-19 в течение последних шести месяцев. Читать далее...

Вакцинация иностранцев в Эстонии: миссия (не)выполнима

В конце мая возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19 появилась и у проживающих в Эстонии иностранцев. Rus.Postimees решил узнать, как эта система работает на деле и всем ли желающим гражданам других стран удалось зарегистрироваться на прививку. Читать далее...

Женевское потепление: итоги саммита Путина и Байдена

Послы возвращаются, РФ и США начинают консультации по стратегическим вопросам. На саммите в Женеве президенты Путин и Байден заложили основу для потепления. Читать далее...

Банк Эстонии заявил о готовности пересмотреть условия выдачи жилищных кредитов

Если объемы потребления и, как следствие, кредитная нагрузка населения Эстонии будут расти слишком быстро, не исключено, что возникнет риск перегрева экономики. По заверению Банка Эстонии, на этот случай имеются меры воздействия. Читать далее...

Украинцам массово продают несуществующие рабочие вакансии в Финляндии

На фоне популярности Финляндии у украинских сезонных работников начался целый мошеннический бум, и для заманивания жертв используют известные финские бренды, пишет финский портал новостей YLE, отмечая, что счет обманутых идет на тысячи. Читать далее...

Полет государственной мысли: дороги - госфирме, автовладельцам - новые налоги

Правительство республики и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Центристская партия) оказались перед разбитым корытом: с одной стороны, сейчас не лучшее время для строительства транспортной инфраструктуры, так как госбюджет нужно вытаскивать из дефицитной ямы, а строительной отрасли грозит перегрев. Читать далее...

На третий раз пожар уничтожил церковь в Нарва-Йыэсуу

Рано утром в четверг пожар уничтожил деревянную православную церковь в Нарва-Йыэсуу, которая за последние два года горела несколько раз. Интерьер церкви, расположенной на улице Вабадузе, уничтожен полностью, пострадали стены и крыша, которая частично обвалилась. По оценке спасателей, причиной пожара стал поджог, следствие продолжит полиция. Читать далее...

Тюрьма должна заплатить арестованному крупную сумму за ограничение свиданий с семьей

Государственный суд взыскал с Таллиннской тюрьмы компенсацию для бывшего арестованного, поскольку тюрьма не позволила ему во время нахождения под стражей встречаться с членами семьи на долгосрочных свиданиях. Читать далее...

Фонд интеграции: лето открывает дополнительные возможности для изучения эстонского языка

Фонд интеграции предлагает в летние дни различные возможности изучения эстонского языка и языковой практики. Как отмечается в переданном BNS пресс-релизе, это хороший способ улучшить свое владение языком и получить яркие впечатления. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 40 зараженных, скончался один человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4217 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 40, то есть 0,9% от общего количества тестов. Читать далее...

В случае возникновения побочных эффектов воевать с системой больше не придется

Только в начале прошлой недели была принята официальная позиция о том, что комбинировать вакцины не разрешат, а теперь экспертная комиссия по иммунной профилактики решила, что в случае серьезных побочных эффектов, проявившихся после введения первой дозы вакцины, это все же допускается. Читать далее...

Исследование: EKRE почти догнала по популярности Партию реформ