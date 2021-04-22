Картина дня: Финляндия приоткрывает границы, вакцинация иностранцев в Эстонии и строитель-мошенник
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 июня.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 июня.
Правительство Финляндии решило с понедельника открыть границы для всех граждан Европейского союза, у которых с момента полной вакцинации прошло минимум две недели, или кто переболел Covid-19 в течение последних шести месяцев. Читать далее...
В конце мая возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19 появилась и у проживающих в Эстонии иностранцев. Rus.Postimees решил узнать, как эта система работает на деле и всем ли желающим гражданам других стран удалось зарегистрироваться на прививку. Читать далее...
Послы возвращаются, РФ и США начинают консультации по стратегическим вопросам. На саммите в Женеве президенты Путин и Байден заложили основу для потепления. Читать далее...
Если объемы потребления и, как следствие, кредитная нагрузка населения Эстонии будут расти слишком быстро, не исключено, что возникнет риск перегрева экономики. По заверению Банка Эстонии, на этот случай имеются меры воздействия. Читать далее...
На фоне популярности Финляндии у украинских сезонных работников начался целый мошеннический бум, и для заманивания жертв используют известные финские бренды, пишет финский портал новостей YLE, отмечая, что счет обманутых идет на тысячи. Читать далее...
Правительство республики и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Центристская партия) оказались перед разбитым корытом: с одной стороны, сейчас не лучшее время для строительства транспортной инфраструктуры, так как госбюджет нужно вытаскивать из дефицитной ямы, а строительной отрасли грозит перегрев. Читать далее...
Рано утром в четверг пожар уничтожил деревянную православную церковь в Нарва-Йыэсуу, которая за последние два года горела несколько раз. Интерьер церкви, расположенной на улице Вабадузе, уничтожен полностью, пострадали стены и крыша, которая частично обвалилась. По оценке спасателей, причиной пожара стал поджог, следствие продолжит полиция. Читать далее...
Государственный суд взыскал с Таллиннской тюрьмы компенсацию для бывшего арестованного, поскольку тюрьма не позволила ему во время нахождения под стражей встречаться с членами семьи на долгосрочных свиданиях. Читать далее...
Фонд интеграции предлагает в летние дни различные возможности изучения эстонского языка и языковой практики. Как отмечается в переданном BNS пресс-релизе, это хороший способ улучшить свое владение языком и получить яркие впечатления. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4217 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 40, то есть 0,9% от общего количества тестов. Читать далее...
Только в начале прошлой недели была принята официальная позиция о том, что комбинировать вакцины не разрешат, а теперь экспертная комиссия по иммунной профилактики решила, что в случае серьезных побочных эффектов, проявившихся после введения первой дозы вакцины, это все же допускается. Читать далее...
Согласно июньскому опросу общественного мнения, проведенному социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR, по сравнению с маем текущего года, рейтинги возглавляющей правительство Партии реформ и оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) практически сравнялись: за реформистов в июне готовы проголосовать 24% избирателей, а за EKRE - 23%. Читать далее...
«Единственное, за что EKRE сегодня стоит, - это стремление к власти», - пишет предприниматель Каймар Кару в своем посте, первоначально опубликованном в Facebook. Читать далее...
По словам мэра Пайде Прийта Вярка, открывшийся прошлым летом участок Тартуского шоссе вернул город на карту. В Пайде будут сделаны несколько крупных инвестиций, цены на недвижимость растут, и местная жизнь становится ощутимо более активной. Читать далее...
По словам Индрека Сасси, менеджера по ценообразованию на моторное топливо Circle K, этим летом цены на моторное топливо в Эстонии могут достичь рекордного уровня. Читать далее...
Предлагающий свои услуги через Facebook строитель Андреас Спренгер берет от своих клиентов крупные суммы в качестве предоплаты, но работы не выполняет, утверждают пострадавшие. Сам Спренгер, обвиняемый в мошенничестве, перекладывает вину на своего бывшего босса Арне Сарапуу, а также на своего бывшего коллегу Пеэтера Михклепа. Читать далее...
Ида-Вирумаа заметно отстал от остальной Эстонии по проценту населения, вакцинированного от коронавируса. А внутри уезда четко заметна зависимость - чем больше в городе или волости процент русскоязычного населения, тем меньше процент привитых от коронавируса. Но при этом, типичный житель Северо-Востока, который не хочет делать прививку - вовсе не пенсионер, ждущий появления в Эстонии “Спутника”. Читать далее...
В немецком Бохуме в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, полиция остановила находившегося в состоянии алкогольного опьянения эстонского водителя, который ехал на 40-тонном полуприцепе со скоростью выше разрешенной. Читать далее...