Беременная женщина попала в аварию
В четверг днем на перекрестке улицы Тийги и Кастани в Тарту произошла авария. Находившаяся за рулем одного из автомобилей беременная женщина была доставлена в больницу, пишет Tartu Postimees.
В четверг днем на перекрестке улицы Тийги и Кастани в Тарту произошла авария. Находившаяся за рулем одного из автомобилей беременная женщина была доставлена в больницу, пишет Tartu Postimees.
По предварительным данным, беременная женщина ехала на автомобиле Ford по улице Тийги, но не уступила дорогу ехавшему по Кастани, то есть по главной дороге, автомобилю Volkswagen.
Прибывшие на место медики посчитали необходимым доставить водителя Ford для проверки в больницу. Сейчас известно, что никто другой в аварии не пострадал.