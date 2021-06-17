Фото ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись фуры, движение приостановлено

За последние дни в Ярвамаа произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Только вчера в 10.06 произошло дорожно-транспортное происшествие в деревне Яндья волости Тюри Ярваского уезда на 64-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, где ехавший в направлении Раквере Land Rover британских вооруженных сил, управляемый 30-летним мужчиной, отклонился на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes-Benz с прицепом, за рулем которого находился 41-летний мужчина.