Фото ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись фуры, движение приостановлено
Cегодня около полудня произошла авария в городе Пайде на шоссе Таллинн-Тарту, недалеко от Уссисоо. По предварительным данным, столкнулись два грузовика, пишет Järva Teataja.
Cегодня около полудня произошла авария в городе Пайде на шоссе Таллинн-Тарту, недалеко от Уссисоо. По предварительным данным, столкнулись два грузовика, пишет Järva Teataja.
По имеющейся информации, движение на шоссе в районе аварии заблокировано.
За последние дни в Ярвамаа произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Только вчера в 10.06 произошло дорожно-транспортное происшествие в деревне Яндья волости Тюри Ярваского уезда на 64-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, где ехавший в направлении Раквере Land Rover британских вооруженных сил, управляемый 30-летним мужчиной, отклонился на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes-Benz с прицепом, за рулем которого находился 41-летний мужчина.