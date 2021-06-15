Островная идиллия: бревенчатый дом для круглогодичного проживания на Сааремаа ждет покупателя
В деревне Кайлука на Сааремаа продается чудесный летний дом, который также идеально подходит для постоянного проживания, передает Kodustiil.
В деревне Кайлука на Сааремаа продается чудесный летний дом, который также идеально подходит для постоянного проживания, передает Kodustiil.
Построенный в 2006 году бревенчатый дом под тростниковой крышей находится в 13 км от центра Курессааре.
На первом этаже дома площадью 80 м2 расположены кухня, гостиная, парилка, душевая, туалет, коридор и терраса. На втором этаже - две спальни и туалет. Обе спальни имеют выход на балкон.
Дом отапливается печью, в санузлах и коридорах установлены полы с электроподогревом и электрические радиаторы. При желании покупателя вся мебель и техника после сделки купли-продажи останутся в доме.
С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости City24.