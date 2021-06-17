ФОТО: BBC News

Лидеру сборной Дании по футболу Кристиану Эриксену, у которого пять дней назад прямо на поле во время матча чемпионата Европы остановилось сердце, вживят кардиостимулятор-дефибриллятор.

Лидеру сборной Дании по футболу Кристиану Эриксену, у которого пять дней назад прямо на поле, в матче чемпионата Европы, остановилось сердце, вживят миниатюрное устройство, которое будет поддерживать нормальную работу сердца. Об этом сообщил в четверг врач датской сборной, пишет Би-би-си.

Как сказал прессе доктор Мортен Боэсен, Эриксену будет вживлен так называемый "имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор". Сейчас датского футболиста готовят к операции.

29-летний Эриксен внезапно упал и потерял сознание в первом матче его команды на чемпионате Европы в минувшую субботу. Как выяснилось позже, у него остановилось сердце.

Врачи оказали ему экстренную помощь, перезапустили сердце, и Эриксен уже на стадионе снова пришел в сознание. Его увезли в больницу, где он и находится до сих пор.

Через пять дней после детального обследования медики пришли к выводу, что футболисту требуется вживление кардиостимулятора. Эриксен согласился, сообщил врач сборной Дании.

Миниатюрный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор вживляется под кожу и корректирует сердечный ритм при сбоях, посылая электрические разряды разной силы. В критических случаях он действует как дефибриллятор, запускающий сердце, говорится на сайте Британского кардиологического фонда.

Ранее Эриксен из клиники обратился к болельщикам через социальные сети. "Я в порядке, учитывая сложившиеся обстоятельства. Мне ещё предстоит пройти обследование в больнице, но я чувствую себя хорошо", - написал он.

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд сказал на пресс-конференции, что улучшение состояния футболиста воодушевило его товарищей по команде и помогает им лучше подготовиться к следующим матчам.

Вернется ли Эриксен на поле, пока до конца не понятно.

Врачи предполагают, что ему придется оставить большой спорт. Но есть и обратный пример. В 2019 году голландец Дэйли Блинд вернулся на поле спустя два месяца после вживления кардиостимулятора.