Circle K: летом цены на топливо могут подняться до рекордно высокого уровня

«Цены на сырую нефть продолжают расти, поскольку прогнозы потребления в отношении США, Европы и Азии положительные. Запасы нефти в США также значительно упали. В результате на рынке существует уверенность в том, что цены на сырую нефть и ее производные будут продолжать расти, что также повлияет на розничную цену моторного топлива», - сказал Сасси.

На цены также влияет вера в восстановление спроса после пандемии. «В связи с надеждой на положительный эффект на экономику от вакцинации против COVID-19, цены на моторное топливо начали расти с конца 2020 года и продолжают неуклонно расти и сейчас, когда количество вакцинированных растет с каждым днем ​​во всем мире», - добавил Сасси.

Розничная цена моторного топлива в Эстонии зависит от закупочной цены нефти, государственных налогов и местной конкуренции. «Действующие в Эстонии налоги составляют примерно 60 процентов от продажной цены моторного топлива, поэтому бензин 95 также является самым дорогим в странах Балтии, поскольку местные налоги самые высокие», - сказал менеджер по ценообразованию.

По словам Сасси, благодаря снижению акциза весной 2020 года эстонское дизельное топливо по-прежнему конкурирует с другими странами Балтии по уровню цен. По его словам, когда весной следующего года акциз будет восстановлен, Эстония, скорее всего, станет самой дорогой страной Балтии по цене на дизельное топливо.

Руководитель отдела ценообразования на моторное топливо Circle K убежден, что из-за повышения акциза через год розничные цены на дизельное топливо в Эстонии будут на 14–15 центов дороже, чем в остальных странах Балтии, т. е. топливо в Эстонии будет на 12 процентов дороже, чем в соседних странах.