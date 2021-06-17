В Иванов день и его канун вероятны дожди
По данным службы погоды Эстонии, хотя ближайшие дни будут солнечными и жаркими, Иванов день и его канун вероятнее всего будут дождливыми.
По данным службы погоды Эстонии, хотя ближайшие дни будут солнечными и жаркими, Иванов день и его канун вероятнее всего будут дождливыми.
В ночь на субботу ожидается ясная погода без осадков. Ветер южных направлений, 3-9 м/сек, после полуночи ослабеет. Днем ожидается солнечная погода. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью 13-18, днем 25-30, на побережье местами 20 градусов тепла.
В ночь на воскресенье ожидается ясная погода без осадков. Ветер южных направлений, 2-9 м/сек. Днем малооблачная погода и переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха ночью 15-20, днем 28-32, на побережье местами 22 градуса тепла.
В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер преимущественно южных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха ночью 13-18, на юго-востоке страны до 21, днем 28-33, на побережье местами 23 градуса тепла.
Во вторник возрастет вероятность кратковременных дождей и гроз. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью 17-21, днем 27-32, на побережье местами 23 градуса тепла.
В ночь на среду 23 июня без осадков, а днем и вечером в канун Иванова дня вероятны кратковременные дожди и грозы, местами возможны ливни. Ветер юго-восточный и восточный. Температура воздуха ночью 18-22, днем 27-32, во время дождей и на побережье местами 23 градуса тепла.
В четверг 24 июня, то есть в Иванов день, по регионам дожди и грозы, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер сменит направление на западное, во время грозы будет порывистым. Температура воздуха ночью 16-21, днем 20-26 градусов тепла.