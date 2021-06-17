Предлагающий свои услуги через Facebook строитель Андреас Спренгер берет от своих клиентов крупные суммы в качестве предоплаты, но работы не выполняет, утверждают пострадавшие. Сам Спренгер, обвиняемый в мошенничестве, перекладывает вину на своего бывшего босса, альпиниста Арне Сарапуу, а также на своего бывшего коллегу Пеэтера Михклепа, пишет Elu24 .

«Человек с очень хитрыми речами, хотя он и знает, о чем говорит, и он очень убедителен. Но меня насторожили слишком низкие цены, они сразу заставили призадуматься. Невозможно купить так дешево, как он предлагает. Тех, кто не разбирается, обдурить очень легко. Они видят, что у него на 1500 евро дешевле, чем другие предложения, так почему бы и нет», - говорят о нем.