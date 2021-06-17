Коронавирус застопорил деятельность крупного эстонского автодилера
Коронакризис сильно повлиял на деятельность эстонской компании Catwees OÜ, автодилера Honda, но несмотря на это фирма планирует крупные инвестиции, пишет DV.ee со ссылкой на Äripäev.
Коронакризис сильно повлиял на деятельность эстонской компании Catwees OÜ, автодилера Honda, но несмотря на это фирма планирует крупные инвестиции, пишет DV.ee со ссылкой на Äripäev.
В своем отчете Catwees сообщает, что в прошлом году в Эстонии было продано 18 750 новых автомобилей, из которых 561 – новые автомобили Honda, а за год до этого было продано 26 589 и 994 автомобиля соответственно.
Доход от продаж новых и подержанных автомобилей упал чуть более чем на 30% из-за кризиса COVID-19 и его последствий.
Представители Catwees считают, что продажи восстановятся только в следующем году, когда последствия коронавируса ослабнут, а выбор моделей Honda на европейском рынке обновится.
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