Чт, 17.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Коронавирус застопорил деятельность крупного эстонского автодилера

Fragment Catweesi koduleheküljelt. ФОТО: Postimees.ee

Коронакризис сильно повлиял на деятельность эстонской компании Catwees OÜ, автодилера Honda, но несмотря на это фирма планирует крупные инвестиции, пишет DV.ee со ссылкой на Äripäev.

В своем отчете Catwees сообщает, что в прошлом году в Эстонии было продано 18 750 новых автомобилей, из которых 561 – новые автомобили Honda, а за год до этого было продано 26 589 и 994 автомобиля соответственно.

Доход от продаж новых и подержанных автомобилей упал чуть более чем на 30% из-за кризиса COVID-19 и его последствий.

Представители Catwees считают, что продажи восстановятся только в следующем году, когда последствия коронавируса ослабнут, а выбор моделей Honda на европейском рынке обновится.

Читайте подробнее на dv.ee.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back