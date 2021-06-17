В праздники между островами и материком будет курсировать больше паромов

В график отправлений между материком и островами Сааремаа и Муху на 22 июня добавлен рейс в 22:15 из Куйвасту и в 22:50 из Виртсу, на 23 июня – в 7:55 из Куйвасту и 8:30 из Виртсу. Как и в прошлые годы, перед Ивановым днем на линии будет помогать судно Regula.