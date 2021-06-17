Чт, 17.06.2021
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В праздники между островами и материком будет курсировать больше паромов

Virtsu ja Muhu vahel teeb lisareise Regula. ФОТО: Mihkel Maripuu

В праздники на острова Эстонии устремляется больше людей, поэтому судоходные компании организуют дополнительные рейсы, сообщает Rus.ERR.

В график отправлений между материком и островами Сааремаа и Муху на 22 июня добавлен рейс в 22:15 из Куйвасту и в 22:50 из Виртсу, на 23 июня – в 7:55 из Куйвасту и 8:30 из Виртсу. Как и в прошлые годы, перед Ивановым днем на линии будет помогать судно Regula.

"Билеты на рейсы перед праздниками и после них в основном распроданы. К счастью, теперь многие могут работать из дома и спланировать свою поездку, при необходимости приехав заранее", – сказал гендиректор Транспортного департамента Кайдо Падар.

Несмотря на добавление рейсов, Падар не рекомендует оставлять покупку билетов на последний момент.

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