В Литве выявили первый случай Delta-варианта COVID

По ее данным, на этой неделе также обнаружен 321 случай "британского" штамма или альфа-варианта коронавируса, 21 случай линии вируса B.1.620, впервые обнаруженной в Аникщяй, а также один случай бразильского штамма или гамма-варианта коронавируса.