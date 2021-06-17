Белый дом: Байден открыто бросил Путину вызов
Белый дом заявил, что Байден открыто бросил Путину вызов по целому ряду вопросов.
Белый дом заявил, что Байден открыто бросил Путину вызов по целому ряду вопросов.
Различные переговоры президента Джо Байдена в Европе оказались «необычайно продуктивными и субстантивными, с реальными осязаемыми результатами». Об этом 17 июня заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Это был ряд удивительно продуктивных и насыщенных содержанием саммитов, на которых были достигнуты реальные и осязаемые результаты», — цитирует РИА Новости Салливана.
В Вашингтоне считают, что новый президент США «уверенно и профессионально показал себя в качестве лидера свободного мира».
В ходе своего турне по Европе Джо Байден встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, королевой Елизаветой II, а также принял участие в саммите НАТО и саммите ЕС — НАТО. Встреча с Путиным в Женеве стала завершающей точкой в поездке по Европе.