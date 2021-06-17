Белый дом: Байден открыто бросил Путину вызов

Различные переговоры президента Джо Байдена в Европе оказались «необычайно продуктивными и субстантивными, с реальными осязаемыми результатами». Об этом 17 июня заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Это был ряд удивительно продуктивных и насыщенных содержанием саммитов, на которых были достигнуты реальные и осязаемые результаты», — цитирует РИА Новости Салливана.

В Вашингтоне считают, что новый президент США «уверенно и профессионально показал себя в качестве лидера свободного мира».