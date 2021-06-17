Суперзвезды сборной Бельгии сломили боевито настроенных датчан

Встреча в Копенгагене завершилась со счетом 2:1. При этом хозяевам удалось открыть счет, когда Юссуф Поульсен отличился уже на 2-й минуте.

В перерыве на поле вышел один из лидеров бельгийской сборной Кевин Де Брюйне, который заменил Дриса Мертенса. Спустя 8 минут хавбек «Ман Сити» отдал результативную передачу на Торгана Азара.

На 70-й минуте Де Брюйне отличился сам, воспользовавшись передачей Эдена Азара. Последний тоже начинал игру на скамейке запасных и появился на поле на 59-й минуте, заменив Янника Карраско.

Добавим, что матч был прерван после 10-й минуты в честь Кристиана Эриксена.

Таким образом, после двух туров Бельгия с шестью очками возглавила группу В. Команды России и Финляндии имеют по три очка, а датчане очков не набрали и замыкают квартет.