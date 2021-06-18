Столичное горсобрание утвердило детальную планировку Таллиннской больницы

Таллиннское городское собрание на состоявшемся в четверг заседании утвердило детальную планировку находящихся в Ласнамяэ участков недвижимости по адресу Нарвское шоссе, 129 и 129b и прилегающей к ним территории.

По словам председателя Таллиннского горсобрания Тийта Терика, новая больница, расположенная недалеко от Певческого поля, улучшила бы в будущем доступность врачебной помощи во всей Северной Эстонии. «Если посмотреть на расположение крупных больниц в Таллинне, то если в Мустамяэ останется больничный городок Северо-Эстонской региональной больницы, логично, чтобы новая больница появилась на другом краю города, в Ласнамяэ, и обслуживала не только жителей Таллинна, но и часть пациентов из Харьюмаа, Рапламаа, Ляэне-Вирумаа и, при необходимости, Ида-Вирумаа», – пояснил председатель горсобрания.

«Установление детальной планировки является важным этапом, и если все пойдет по плану, то больница совместными усилиями города и государства может быть построена к 2027 году. Таллинн начал проведение различных подготовительных работ, и скоро будут определены результаты международной госзакупки в части проектирования. Что касается финансирования, то полной ясности еще нет, в настоящий момент город ждет соответствующих решений Европейской комиссии и государства», – сказал Терик.

Планировкой предусмотрены здания с целевым назначением «больница», а также здания, необходимые для ее обслуживания и современного функционирования, в частности, оздоровительный центр части города, здание с гостевыми квартирами для размещения приглашенных врачей, резидентов и пр. необходимого персонала, научный центр, психиатрическая больница и/или специализированная больница с профилем сестринского обслуживания и ухода и/или узкопрофильная специализированная больница, а также здания для предложения медицинских услуг. Поскольку диагностическое и лечебное оборудование современной больницы очень чувствительно к вибрации, застройка вдоль Нарвского шоссе запланирована на расстоянии 50-60 м от дороги.

Детальная планировка составлена с целью сформировать один участок земли с общественными строениями или с 10% коммерческих и 90% общественных строений, в отношении которого будет предоставлено право строительства больничного комплекса не более чем в 8 наземных этажей и 3 подземных этажа, в общей сложности до десяти зданий, а также три участка с целевым назначением «транспортная земля» для расширения имеющихся улиц и один участок с целевым назначением «транспортная земля» для строительства улицы Паэкалда.

Зона подземной застройки запланирована под всем основным зданием и частично под перспективными зданиями, все запланированные подземные зоны застройки соединены между собой туннелями. Максимально допустимая высота от поверхности земли 38 м, что соответствует абсолютной высоте 84,25 м.

В соответствии с общей планировкой жилых зон в Ласнамяэ возле восточного участка Нарвского шоссе запланирована зеленая зона шириной около 50 м. Внутренние дороги планируемой зоны предусмотрены в виде бульваров, а со стороны глинта Маарьямяэ на углу Нарвского шоссе и улицы Неэмику запланирована парковочная зона. Через участок комплекса Таллиннской больницы по направлению с севера на юг будет проходить дорожка для легкого движения, связывающая дорожки для легкого движения вдоль южной и северной ветки Нарвского шоссе. Через участок проходят разделяющие участок на кварталы автомобильные дороги, но они не запланированы как общественные дороги, скорее это дороги для движения больничного транспорта и транспорта, предлагающего опорные услуги больницы.

Собственник должен обеспечить общий доступ к проходящим через территорию больницы дорогам и к находящейся на участке парковочной зоне. К больничному комплексу с улиц предусмотрено восемь возможностей подъезда: два с улицы Неэмику (въезд для скорой помощи), четыре с северной ветки Нарвского шоссе (в т.ч. выезд скорой помощи) и две – с ветки северо-южного направления. Одновременно в детальной планировке представлено решение в части дорожного движения, включая возможное планирование трамвайного пути, а решения в части дорог, озеленения, парковки и технических сетей являются принципиальными и будут уточняться в ходе составления строительных проектов.

Кроме того, в детальной планировке решены общие вопросы землепользования и представлены принципиальные решения по благоустройству, озеленению, путям доступа, парковке и снабжению техническими сетями.