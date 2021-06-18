«Видимо, на Северо-Западе люди свободнее…»

Сегодня, 18 июня, в Тарту завершает свою работу VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов. Эти конгрессы, которые проводятся раз в четыре года, одновременно являются и политическими саммитами; в них обычно принимают участие президенты стран финно-угорской культуры: Финляндии, Эстонии, Венгрии, а также России, в состав которой входят 5 финно-угорских республик (Карелия, Коми, Удмуртия, Марий Эл, Мордовия) и Ханты-Мансийский автономный округ (Югра). Представители финно-угорской языковой группы по численности населения занимают третье место в России после славянской и тюркской.

Керсти Кальюлайд и Владимир Путин 18 апреля 2019 года. ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

В 2019 году, во время своего визита в Москву, президент Эстонии Керсти Кальюлайд пригласила Владимира Путина на очередной финно-угорский конгресс в Тарту. Это мероприятие тогда планировалось на 2020 год, но из-за пандемии было перенесено на 2021. Ответ Путина на приглашение два года не озвучивался публично, но проявился с неожиданно негативной резкостью в апреле 2021-го, когда официальная Ассоциация финно-угорских народов России заявила о том, что она отказывается принимать участие в Конгрессе. И более того – считает нецелесообразным проведение таких всемирных конгрессов в будущем.

Надо заметить, что эта российская «Ассоциация» являет собой не действительно народное движение, а чиновничью структуру. Ее председатель – Пётр Тултаев, член партии «Единая Россия», назначенный ею на пост мэра Саранска, столицы Республики Мордовия. Этнически он представитель финно-угорского народа мокша, но политически – верный сторонник имперской политики Путина, в консультативном совете которого он заседает.

В своем заявлении российские «официальные финно-угры» обвинили Финляндию, Эстонию и Венгрию в попытках «покровительства, опеки и контроля», а сами всемирные конгрессы были названы «инструментом вмешательства во внутренние дела Российской Федерации». Кстати, выяснилась показательная деталь – это заявление «Ассоциации финно-угорских народов России» вообще не согласовывалось с самими народами. Их представителей просто «поставили в известность», это характерная практика российских чиновников. Также очень характерно, что эти чиновники, обвиняя европейские финно-угорские движения в стремлении «командовать», сами действуют именно приказными методами, попытавшись запретить активистам из различных финно-угорских республик России участвовать в тартуском Конгрессе.

Делегат Конгресса от Республики Карелия и давняя участница карельского национально-культурного движения Наталья Антонова опровергает обвинения в том, будто бы европейские финно-угры стремятся занять «начальственную» позицию. «В нашем международном движении никто никого не поучает и не опекает, а поддерживает и делится накопленным опытом», – говорила она в недавнем интервью карельскому изданию «Столица на Онего».

Автор этих строк также попросил карельскую общественную деятельницу прокомментировать сложившуюся ситуацию:

- Я считаю, что Ассоциация финно-угорских народов России сделала это заявление с подачи властей, учитывая неблагоприятные политические отношения России с Западом. Нам лишь остается сожалеть, что в этот конфликт оказалось втянуто наше международное культурное и просветительское движение.

- Вы все-таки принимали участие в Конгрессе?

- Да, наша карельская делегация активно участвовала в работе Конгресса, подготовила несколько презентаций. Хотя работали мы в режиме онлайн, который предусмотрели организаторы, учитывая всё еще сохраняющиеся сложности с пересечением границ.

- Не опасаетесь ли каких-то санкций со стороны российской Ассоциации финно-угорских народов за такое «непослушание»?

- Полагаю, что санкции возможны – в виде отказов финансировать проекты общественных организаций, которые мы представляем. Но я верю, что здравый смысл всё-таки восторжествует. Мы как работали, так и продолжим работать, наша деятельность абсолютно открыта. Кроме того, если власти решат кого-то наказывать, им придется поссориться со многими народами, представители которых также решили принять участие в тартуском Конгрессе – а это не только карелы, но и коми, ижора, саамы, вепсы…

- Смотрю, в основном это народы российского Северо-Запада?

- Да, представители поволжских финно-угорских народов вняли рекомендациям российской Ассоциации и отказались от участия в Конгрессе. А на Северо-Западе, видимо, люди свободнее…

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Финно-угорские движения по своей природе трансграничны, и они не могут вариться в собственном соку, как предлагают им чиновники из «Ассоциации финно-угорских народов России». Кроме того, по причине своих естественных международных связей они гораздо менее восприимчивы к антизападной пропаганде, которая затопила почти все нынешние российские медиа.