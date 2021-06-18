Фото ⟩ Уставшим от городской суеты: аутентичный хутор в Пярнумаа ждет покупателя

Скрытая от посторонних глаз извилистая дорога ведет через открытые ворота к старинному хутору. Это место, которому более ста лет, обладает своей собственной необъяснимой силой. Недвижимость с долгой, но достойной историей сменит собственников всего за 54 000 евро.

Хутор в Пярнумаа. ФОТО: KV.EE

Хозяева начали ремонт дома типа жилой риги в 2016 году, когда была установлена ​​новая шиферная крыша, заменены окна, отремонтированы деревянные детали и обновлена ​​электропроводка.

Хутор в Пярнумаа. ФОТО: KV.EE

Вокруг дома растут вековые деревья, на участке есть несколько ухоженных фруктовых деревьев, ягодные кусты, цветочные клумбы и полезные лекарственные растения - примула и таволга.

Хутор в Пярнумаа. ФОТО: KV.EE