Фото ⟩ Уставшим от городской суеты: аутентичный хутор в Пярнумаа ждет покупателя
В Пярнумаа продается живописный хутор с более чем столетней историей, пишет Kodustiil.
В Пярнумаа продается живописный хутор с более чем столетней историей, пишет Kodustiil.
Скрытая от посторонних глаз извилистая дорога ведет через открытые ворота к старинному хутору. Это место, которому более ста лет, обладает своей собственной необъяснимой силой. Недвижимость с долгой, но достойной историей сменит собственников всего за 54 000 евро.
Хозяева начали ремонт дома типа жилой риги в 2016 году, когда была установлена новая шиферная крыша, заменены окна, отремонтированы деревянные детали и обновлена электропроводка.
Вокруг дома растут вековые деревья, на участке есть несколько ухоженных фруктовых деревьев, ягодные кусты, цветочные клумбы и полезные лекарственные растения - примула и таволга.
Море находится в двух километрах от хутора. С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.