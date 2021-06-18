За сутки на дорогах Эстонии пострадали шесть человек

Первая авария произошла в 11.09 на втором километре автодороги Куйвайыэ-Косе-Ууэмыйза в волости Козе Харьюского уезда, где 35-летний мужчина cъехал на Audi A6 на повороте на левую обочину дороги к дорожной водопропускной трубе. Как сообщили BNS в Департаменте полиции и погранохраны, водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Вторая авария произошла в 11.37 в Пярну на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Лилле, где 60-летний мужчина проехал на мопеде Romet Motors GY перекресток с запрещающим на красный свет и столкнулся с Škoda Fabia, за рулем которой был 71-летний мужчина. Водителя мопеда доставили в Пярнускую больницу.

Третья авария произошла в 17.17 на перекрестке улиц Лаулику и Лийвику в Таллинне, где автомобиль Peugeot Boxer, которым управлял 21-летний мужчина, столкнулся с автомобилем Jeep Grand Cherokee, которым управляла 43-летняя женщина. Водителя джипа доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Четвертая авария произошла в 19:00 в Таллинне у дома на улице Kaarli puiestee 2, где 20-летняя женщина, которая ехала на электросамокате, не справилась с управлением и упала. Самокат доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

Пятая авария произошла в 21.20 на восьмом километре дороги маяка Тахкуна в уезде Хийу, где 46-летний мужчина не справился с управлением мотоциклом KTM 1190 RC8, упал и вылетел с проезжей части налево в сторону зеленой зоны. Мотоциклист был доставлен в больницу Хийумаа.