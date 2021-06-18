За сутки в Эстонии прибавилось 56 зараженных

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 21 человека. 15 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

12 новых случаев заражения зарегистрировано в Ида-Вирумаа, шесть - в Пярнуском уезде, пять - в Рапласком уезде, три - в Тартуском уезде, по два - на Сааремаа и в Ляэне-Вирумаа и по одному новому случаю - в Вырумаа и Ляэнемаа. В других уездах новых случаев заражения не зарегистрировано. Трое, получившие положительный результат теста, не имеют места жительства, указанного в регистре народонаселения.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 56,13 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1,5%.

За последние сутки в стационарах открыли четыре новых случая COVID-19, 52 пациента нуждаются в стационарном лечении. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 67 лет, из них 35 человек (67,3%) старше 60 лет. Новых смертей за минувшие сутки не зафиксировано.

В течение дня было введено 14 111 доз вакцины, всего было вакцинировано 536 363 человека и 379 803 человека прошли курс вакцинации. Охват взрослых хотя бы одной дозой вакцины составляет 49,5%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 16 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8.00 до 20.00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).