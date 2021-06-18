Тропическая жара продлится еще как минимум неделю

Государственная метеорологическая служба предупреждает, что с субботы по среду над Эстонией повиснет тропическая воздушная масса. Ночью температура воздуха достигнет 15..21 °C, днем 27..33 °C.

В субботу (19.06) у нас будет сухая жаркая погода с умеренным южным ветром и высоким атмосферным давлением. Температура воздуха ночью составит 13..18 °C, днем ​​25..30 °C, местами на побережье 20 °C.

В воскресенье (20.06) влияние высокого давления немного ослабнет, но жара продолжится. С запада будет идти более влажный воздух, но это проявится только в перистых облаках, которые не вызовут дождей. Продолжит дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью будет 15..20 °С, днем ​​28..32 °С, на побережье иногда 22 °С.

В понедельник (21.06) высокое давление в России исчезнет, ​​и западная зона низкого давления будет приближаться к нам. Добавится немного влаги, и в течение дня появятся облака, но вероятность дождя составит менее 25%. Южный ветер будет слабым. Температура воздуха ночью 14..18 °C, в Юго-Восточной Эстонии до 21 °C, днем ​​28..33 °C, на побережье иногда 23 °C.

Во вторник (22.06) активизируется западная зона пониженного давления. Дожди и грозы увеличатся до 50%. Ветер будет переменный и слабый. Температура воздуха ночью составит 17..21 °С, днем ​​27..32 °С, на побережье иногда 23 °С.

В среду (23.06) давление в зоне пониженного давления повысится. Ночью пойдет дождь, днем ​​вероятен гром. Вероятность ливней и гроз приблизится к 90%. Юго-восточный, восточный ветер. Температура воздуха ночью 18..22, днем ​​27..32, под дождевыми облаками на побережье 23 °С.