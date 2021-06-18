Тропическая жара продлится еще как минимум неделю
«В Эстонию пришла тропическая жара. Это означает, что температура воздуха составляет 15…20 °C ночью и 25…32 °C днем. Есть переживания по поводу того, как пережить такую безумную жару Иванова дня, ведь палящее солнце и удушающий воздух продержатся неделю, если не дольше. Кажется, что это статистически невозможно: июнь третий раз подряд становится самым теплым месяцем лета», - пишет метеоролог Юри Каменик в своей еженедельной сводке погоды, пишет Postimees.