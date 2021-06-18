Baltika ликвидирует дочернюю компанию
Во вторник, 15 июня, совет AS Baltika утвердил план ликвидации дочернего предприятия Baltika Retail OÜ, пишет Postimees.
Во вторник, 15 июня, совет AS Baltika утвердил план ликвидации дочернего предприятия Baltika Retail OÜ, пишет Postimees.
Baltika Retail OÜ ранее действовала как компания по управлению недвижимостью, но последнее соглашение, связанное с компанией по складским помещениям, истекает 30 июня, сообщила Baltika в сообщении фондовой биржи.
Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2021 года. Поскольку бизнес будет продолжаться в том же объеме, сделка не повлияет на консолидированную прибыль, активы или обязательства Baltika.
Baltika подтверждает, что вышеуказанная сделка не является сделкой со связанной стороной и что члены Наблюдательного совета и Правления AS Baltika не имеют личного интереса в сделке.