Baltika ликвидирует дочернюю компанию

Baltika Retail OÜ ранее действовала как компания по управлению недвижимостью, но последнее соглашение, связанное с компанией по складским помещениям, истекает 30 июня, сообщила Baltika в сообщении фондовой биржи.

Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2021 года. Поскольку бизнес будет продолжаться в том же объеме, сделка не повлияет на консолидированную прибыль, активы или обязательства Baltika.