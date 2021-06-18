Пт, 18.06.2021
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В Кохтла-Ярве из-за неосторожного курения соседей загорелся балкон

Сигарета. Иллюстративное фото. ФОТО: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Ночью в пятницу в Кохтла-Ярве в многоквартирном доме в районе Ахтме загорелся балкон, пишет ERR.

Сообщение о возгорании на балконе на пятом этаже в доме на улицу Пуру поступило спасателям в 00:10. На стук соседей никто не отвечал. Прибывшие на место спасатели разбудили спавшего владельца квартиры.

Люди в инциденте не пострадали.

С большой долей вероятности, пожар начался из-за неосторожного курения соседей.

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