В Кохтла-Ярве из-за неосторожного курения соседей загорелся балкон
Ночью в пятницу в Кохтла-Ярве в многоквартирном доме в районе Ахтме загорелся балкон, пишет ERR.
Ночью в пятницу в Кохтла-Ярве в многоквартирном доме в районе Ахтме загорелся балкон, пишет ERR.
Сообщение о возгорании на балконе на пятом этаже в доме на улицу Пуру поступило спасателям в 00:10. На стук соседей никто не отвечал. Прибывшие на место спасатели разбудили спавшего владельца квартиры.
Люди в инциденте не пострадали.
С большой долей вероятности, пожар начался из-за неосторожного курения соседей.