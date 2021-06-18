Финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт

УЕФА примет такое решение, если Англия не сможет предоставить гарантий на большую заполняемость стадиона болельщиками из-за коронавируса, а Будапешт гарантирует отсутствие ограничений. По информации источника, УЕФА уже проинформировал о своем возможном решении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и ждет от Лондона конкретных действий.