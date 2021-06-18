Лавров: в отношениях с США не будет "игры в одни ворота"
Игры в одни ворота в отношениях с США не будет, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Игры в одни ворота в отношениях с США не будет, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я вот читал отзывы по итогам женевских переговоров официальных лиц американских в том числе, участников этих переговоров. Они пытаются позиционировать себя таким образом, что вот мы сказали, что надо нам вернуть персонал, который будет обеспечивать посольство, надо нам добиться от России ответа на обвинения, связанные с деятельностью хакеров, которые атакуют американскую инфраструктуру, ну и надо нам добиться освобождения людей, которые отбывают срок в местах лишения свободы", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
"Это не тот подход, о котором говорили президенты. И я очень хотел бы, чтобы услышали нас те, кто комментирует итоги саммита таким образом, что не будет игры в одни ворота", - подчеркнул Лавров.