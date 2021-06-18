Лавров: в отношениях с США не будет "игры в одни ворота"

"Я вот читал отзывы по итогам женевских переговоров официальных лиц американских в том числе, участников этих переговоров. Они пытаются позиционировать себя таким образом, что вот мы сказали, что надо нам вернуть персонал, который будет обеспечивать посольство, надо нам добиться от России ответа на обвинения, связанные с деятельностью хакеров, которые атакуют американскую инфраструктуру, ну и надо нам добиться освобождения людей, которые отбывают срок в местах лишения свободы", - сказал он на пресс-конференции в Москве.