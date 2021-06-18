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  • Улла Илиссон покинет пост гендиректора Департамента по делам образования и молодежи
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Улла Илиссон покинет пост гендиректора Департамента по делам образования и молодежи

Улла Илиссон. ФОТО: Mihkel Maripuu

Генеральный директор Департамента по делам образования и молодежи Улла Илиссон в августе покинет свой пост, который она заняла около 10 месяцев назад, пишет ERR.

О ее предстоящей отставке в пятницу сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По словам канцлера министерства Майта Лайдметса, Улла Илиссон проделала огромную работу, руководив появившимся на базе слияния четырех учреждений департаментом в самый сложный период - первый год после его создания.

"Мы благодарны первому генеральному директору Департамента по делам образования и молодежи за ее трудолюбие, смелые решения и предприимчивость", - сказал Лайдметс.

По словам Уллы Илиссон, год создания департамента был насыщенным, но теперь настала пора идти навстречу новым вызовам.

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