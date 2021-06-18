Авиакомпания airBaltic начинает полеты в Неаполь

"Неаполь этим летом стал уже седьмым нашим направлением в Италии. Наша расширяющаяся карта летних маршрутов 2021 года отражает спрос, который мы наблюдаем на полеты в регионы для отдыха после того, как все больше стран открывается для путешественников. По мере увеличения вакцинации по всей Европе эпидемиологическая ситуация улучшается, и все больше людей бронируют авиабилеты в солнечные регионы по всей Европе", - отметил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.