Пт, 18.06.2021
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Авиакомпания airBaltic начинает полеты в Неаполь

Самолет airBaltic в Таллиннском аэропорту. ФОТО: Remo Tõnismäe

Латвийская авиакомпания airBaltic с 18 июня начинает новые регулярные полеты из Риги в Неаполь (Италия), сообщили в авиакомпании.

"Неаполь этим летом стал уже седьмым нашим направлением в Италии. Наша расширяющаяся карта летних маршрутов 2021 года отражает спрос, который мы наблюдаем на полеты в регионы для отдыха после того, как все больше стран открывается для путешественников. По мере увеличения вакцинации по всей Европе эпидемиологическая ситуация улучшается, и все больше людей бронируют авиабилеты в солнечные регионы по всей Европе", - отметил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

Полеты в Неаполь будут выполняться дважды в неделю.

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