Цены на квартиры в Таллинне растут или так только кажется? Отгадка невероятно проста

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что в Таллинне сложилась аномальная ситуация, когда средняя стоимость всех сделок с квартирной собственностью составляет 2 218 евро/м², в то время как средняя цена предложений поднялась почти на одну пятую, достигнув уровня 2 626 евро/м².

«Дело в том, что в течение последнего полугодия на рынке появилось достаточно много новых проектов застройки, которые в прошлом году в какой-то момент были на неопределенное время заморожены. Интерес к ним также велик, однако в настоящее время находящиеся на стадии продажи и строительства проекты застройки влияют только на цену предложения.

В то же время, стоимость сделки формируют забронированные еще почти год назад и завершенные в нынешнем году проекты новостроек в виде заключенных вещно-правовых договоров, а также текущие сделки на рынке вторичной недвижимости.