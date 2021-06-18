Цены на квартиры в Таллинне растут или так только кажется? Отгадка невероятно проста
Средняя цена предложений продающихся в Таллинне квартир за полгода взлетела до исторически наивысшего уровня, в то время как цены сделок топчутся на месте. Почему?
Средняя цена предложений продающихся в Таллинне квартир за полгода взлетела до исторически наивысшего уровня, в то время как цены сделок топчутся на месте. Почему?
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что в Таллинне сложилась аномальная ситуация, когда средняя стоимость всех сделок с квартирной собственностью составляет 2 218 евро/м², в то время как средняя цена предложений поднялась почти на одну пятую, достигнув уровня 2 626 евро/м².
«Дело в том, что в течение последнего полугодия на рынке появилось достаточно много новых проектов застройки, которые в прошлом году в какой-то момент были на неопределенное время заморожены. Интерес к ним также велик, однако в настоящее время находящиеся на стадии продажи и строительства проекты застройки влияют только на цену предложения.
Поскольку доля новых квартир в общем числе предложений выросла, то повысилась и средняя цена предложений, что создает ошибочное впечатление, будто цены бесконтрольно повышаются. В действительности же уровень цен уже второй месяц стоит на месте», – добавил Сооман.