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  • Цены на квартиры в Таллинне растут или так только кажется? Отгадка невероятно проста

Цены на квартиры в Таллинне растут или так только кажется? Отгадка невероятно проста

Таллинн. Снимок иллюстративный. ФОТО: Вера Копти.

Средняя цена предложений продающихся в Таллинне квартир за полгода взлетела до исторически наивысшего уровня, в то время как цены сделок топчутся на месте. Почему?

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что в Таллинне сложилась аномальная ситуация, когда средняя стоимость всех сделок с квартирной собственностью составляет 2 218 евро/м², в то время как средняя цена предложений поднялась почти на одну пятую, достигнув уровня 2 626 евро/м².

«Дело в том, что в течение последнего полугодия на рынке появилось достаточно много новых проектов застройки, которые в прошлом году в какой-то момент были на неопределенное время заморожены. Интерес к ним также велик, однако в настоящее время находящиеся на стадии продажи и строительства проекты застройки влияют только на цену предложения.

В то же время, стоимость сделки формируют забронированные еще почти год назад и завершенные в нынешнем году проекты новостроек в виде заключенных вещно-правовых договоров, а также текущие сделки на рынке вторичной недвижимости.

Поскольку доля новых квартир в общем числе предложений выросла, то повысилась и средняя цена предложений, что создает ошибочное впечатление, будто цены бесконтрольно повышаются. В действительности же уровень цен уже второй месяц стоит на месте», – добавил Сооман.

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