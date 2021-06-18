Пт, 18.06.2021
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Авария на Вильде-теэ остановила движение троллейбусов

В результате дорожно-транспортного происшествия на Вильде-теэ в Мустамяэ остановилось движение троллейбусов, пишет Postimees.

По информационному телефону Таллиннского городского транспорта Postimees сообщили, что троллейбусы едут в сторону Каубамая ​​по Сыпрузе-пуйэстеэ. Движение троллейбусов остановилось в районе Вильде-теэ.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Индрек Хирс сообщил: «Согласно имеющейся информации, произошло столкновение двух автомобилей, это страховой случай, никто не пострадал, автомобили просто расположены так, что в данный момент это мешает другим участникам дорожного движения».

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