Авария на Вильде-теэ остановила движение троллейбусов

По информационному телефону Таллиннского городского транспорта Postimees сообщили, что троллейбусы едут в сторону Каубамая ​​по Сыпрузе-пуйэстеэ. Движение троллейбусов остановилось в районе Вильде-теэ.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Индрек Хирс сообщил: «Согласно имеющейся информации, произошло столкновение двух автомобилей, это страховой случай, никто не пострадал, автомобили просто расположены так, что в данный момент это мешает другим участникам дорожного движения».