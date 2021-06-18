История смотрителя острова Мохни: чего только море не выносит на берег, даже кошельки и бананы, но главное зло - туристы!

Каждый год Мати собирает на острове столько мусора, что его хватает, чтобы четыре раза заполнить лодку – или примерно на три зеленых контейнера. Он сносит мусор в ждущую на берегу лодку и перевозит его через залив, в мусорные ящики в Виннисту.

«В этом году я перевозил полную лодку трижды, а на четвертый раз у меня сломался мотор, и пришлось возвращаться с полпути под парусом. Сейчас мусор лежит в лодочном сарае, ждет, пока я починю лодку», – Мати Маасильд рассказывает о сборе мусора, оставленного на острове и вынесенного на берег морем.

Чаще всего море выносит на берег бутылки и упаковку, причем произведенные в разных странах. Он также часто находит на берегу обувь и окурки.

«Ничего катастрофического в нашем морском мусоре нет, в основном это тара и упаковка, – смотритель острова намекает на то, что мусор с кораблей выбрасывается в море. – Некоторая его часть попадает на остров Мохни, но куда больше дрейфует дальше – в море очень много мусора».

Лет десять назад Мати шел от своего дома на берег и вдруг заметил среди камней что-то желтое. При ближайшем рассмотрении это оказались грозди бананов, а всего на отрезке в примерно полкилометра их набралось 12 кило.

«Так вот я шел вдоль берега и собирал желтые и еще зеленые бананы, – рассказывает смотритель – Поскольку они были незрелые, мы оставили их дозревать на столе в кухне и съели, когда шкурка пожелтела. Бананов, кстати, тогда хватило на несколько недель, и они были очень вкусные».

Всего несколько недель спустя Мати заметил на прибрежной полосе что-то оранжевое, и на этот раз море вынесло на берег 15 кило мандаринов, которые к тому моменту приобрели пикантный солоноватый привкус от морской воды.

Мати также довелось найти на берегу кошелек, пролежавший на дне моря 16 лет, и письмо в бутылке, долгие годы болтавшееся по волнам.

Мусор, вынесенный морем на берег – это одно, но Мати говорит, что куда большей проблемой стал тот мусор, который туристы с материка оставляют после себя. Люди ведут себя совершенно поразительно – вместо того, чтобы забрать свой мусор и выбросить его в контейнер на материке, они прячут бутылки от выпитого алкоголя, упаковку от мяса для шашлыков и коробки от сигарет под кустами можжевельника.

«В прошлом году я выволок из хлева на заброшенном хуторе около 300–400 кило мусора. Люди приезжают на остров компаниями, привозят пиво ящиками, аж сгибаются под их тяжестью, а уезжают, как девушки на свидание, ничего с собой не берут, – описывает он. – Ну и в какой-то момент ветер уносит мусор в море, он не будет вечно валяться на берегу».

Мати с женой остаются единственными постоянными жителями острова уже 13 лет. За это время они ни разу не были на концерте, в кино или на дне рождения и никуда не ездили. Раз в месяц они добираются до магазина на материке. По итогам очень нестандартного прошедшего года смотритель острова советует людям в Эстонии запастись терпением, потому что коронавирус никуда не делся.

«В некотором смысле то, что люди не видели друг друга из-за коронавируса, меня поражает. Мы ведь живем в мире, где есть смартфоны и компьютеры. Можно провернуть что угодно, и для этого совсем не обязательно обниматься с чужими людьми», – добавляет смотритель.

Согласно данным ежегодного мониторинга морского мусора, проводимого НКО Hoia Eesti Merd («Береги море Эстонии»), чаще всего Балтийское море выбрасывает на берег пластик, на который приходятся 65% всего мусора в береговой зоне.