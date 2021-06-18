История смотрителя острова Мохни: чего только море не выносит на берег, даже кошельки и бананы, но главное зло - туристы!
Летом у Мати, смотрителя острова Мохни, полно работы, причем большая часть времени уходит на уборку за туристами и починку сломанного ими. Компания Fjällräven выпустила новую линию рюкзаков Kånken Art в знак борьбы с морским мусором, и в связи с этим ее представители расспросили островного смотрителя, насколько большой проблемой является на Мохни мусор, и что интересного море выносило на берег за эти годы.