Картина дня: Эстония во власти жары, дело об убийстве в Ласнамяэ передано в суд и новая тактика налоговиков

Прокуратура передала в суд дело об убийстве молодой женщины на улице Юмера в Таллинне

Пыхьяская окружная прокуратура передала в суд уголовное дело, в рамках которого 80-летнего Мати обвиняют в убийстве своей 36-летней соседки с верхнего этажа. Также Мати обвиняется в незаконном владении оружием, которое он использовал для причинения смерти. Читать далее...

Тропическая жара продлится еще как минимум неделю

«В Эстонию пришла тропическая жара. Это означает, что температура воздуха составляет 15…20 °C ночью и 25…32 °C днем. Есть переживания по поводу того, как пережить такую ​​безумную жару Иванова дня, ведь палящее солнце и удушающий воздух продержатся неделю, если не дольше. Кажется, что это статистически невозможно: июнь третий раз подряд становится самым теплым месяцем лета», - пишет метеоролог Юри Каменик в своей еженедельной сводке погоды. Читать далее...

В ходе строительных работ нашли человеческую ногу

Когда строительный мусор, возникший после сноса Батарейной морской крепости, был вывезен и рабочие стали приводить в порядок склон, где в советское время находилась тюремная стена, из-под земли показалась ужасная находка. Читать далее...

Цены на квартиры в Таллинне растут или так только кажется? Отгадка невероятно проста

Средняя цена предложений продающихся в Таллинне квартир за полгода взлетела до исторически наивысшего уровня, в то время как цены сделок топчутся на месте. Почему? Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 56 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3832 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 56, то есть 1,5% от общего количества тестов. Читать далее...

Уйти от уплаты налогов больше не удастся: налоговики Эстонии и Финляндии начали обмен данными

Налогово-таможенный департамент Эстонии и Налоговый департамент Финляндии начали обмен данными в режиме реального времени, что повышает эффективность налогового контроля, экономит ресурсы и улучшает качество услуг клиентам. Читать далее...

Улла Илиссон покинет пост гендиректора Департамента по делам образования и молодежи

Генеральный директор Департамента по делам образования и молодежи Улла Илиссон в августе покинет свой пост, который она заняла около 10 месяцев назад. Читать далее...

Требуются нормальные рабочие лошадки

Не успела Кая Каллас насладиться своим триумфом в Брюсселе (всё-таки, хоть и «на троих», в компании с главами государств Латвии и Литвы, но её встреча с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО состоялась, и до заокеанского партнёра были донесены чаяния и тревоги стран Балтии), как на родине её ожидал холодный душ. Оппозиция внесла-таки в парламентское производство заявление о выражении недоверия премьер-министру, пишет Вячеслав Иванов.

Госсуд: государство не может требовать информацию у операторов связи для расследования уголовных дел

Государственный суд постановил, что для расследования преступлений нельзя требовать предоставления данных телефонной связи, которые операторы должны сохранять, поскольку действующий в Эстонии порядок сохранения и использования данных противоречит праву ЕС, а при востребовании противоправно сохраняемых данных было бы нарушено и гарантированное эстонской Конституцией право на неприкосновенность личной жизни. Читать далее...

Исследование 〉 Люди больше не верят, что упорный труд ведет к достижению цели

Растущее чувство неравенства подрывает доверие общества как к институтам, так и к капитализму, следует из долгосрочного глобального исследования. Читать далее...

Выгоревшая трава и видео с "Буком": новые факты о сбитом MH17

В четверг, 17 июня, окружной суд Гааги продолжил слушания по делу о крушении гражданского лайнера "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний" летом 2014 года в небе над Восточной Украиной. В ходе заседания, которое транслировалось в интернете, сторона обвинения представила дополнения к материалам дела. Читать далее...

Лишь немногие бездомные привиты от Covid-19