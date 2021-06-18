Пт, 18.06.2021
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Галерея ⟩ Королевство цвета: светлая и яркая квартира в Мадриде

Яркая квартира в Мадриде. ФОТО: pufikhomes.com

Испания открылась для туризма, но мы предлагаем побывать в этой солнечной стране виртуально: с помощью блога Pufik. Смотрите галерею, пригодится!

После покупки этой квартиры площадью 75 кв. метров в мадридском районе Лавапьес новоиспеченные собственники решили, что им необходимо добавить в интерьер больше света и насытить его цветом и энергией.

В качестве базы выбрали любимое сочетание белого цвета и натурального дерева, а далее использовали смелую палитру из аквамарина, желтого, зеленого, синего и красного.

Любопытно, что в таком сочном интерьере кухню сделали черной: такой контраст привлекает особое внимание, и, к тому же, на темном фоне отлично смотрятся яркие цвета. Также интересно перекликается оформление стеллажа и стены с картинами и постерами, они выполнены в одной гамме и здорово дополняют друг друга. Несмотря на буйство красок, интерьер получился удивительно гармоничным!

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