Галерея ⟩ Королевство цвета: светлая и яркая квартира в Мадриде
Испания открылась для туризма, но мы предлагаем побывать в этой солнечной стране виртуально: с помощью блога Pufik. Смотрите галерею, пригодится!
Испания открылась для туризма, но мы предлагаем побывать в этой солнечной стране виртуально: с помощью блога Pufik. Смотрите галерею, пригодится!
После покупки этой квартиры площадью 75 кв. метров в мадридском районе Лавапьес новоиспеченные собственники решили, что им необходимо добавить в интерьер больше света и насытить его цветом и энергией.
В качестве базы выбрали любимое сочетание белого цвета и натурального дерева, а далее использовали смелую палитру из аквамарина, желтого, зеленого, синего и красного.
Любопытно, что в таком сочном интерьере кухню сделали черной: такой контраст привлекает особое внимание, и, к тому же, на темном фоне отлично смотрятся яркие цвета. Также интересно перекликается оформление стеллажа и стены с картинами и постерами, они выполнены в одной гамме и здорово дополняют друг друга. Несмотря на буйство красок, интерьер получился удивительно гармоничным!