Фото ⟩ Не дом, а сказка! Выставлен на продажу семейный дом мечты под Тарту

На первом этаже двухэтажного дома находится большая гостиная с кухней, спальня, баня, подсобное помещение, туалет и хозяйственное помещение. Наслаждаться хорошей погодой можно на одной крытой и двух открытых террасах. На втором этаже расположены три спальни и ванная.

Милое семейное гнездышко в семи километрах от Тарту. ФОТО: KV.EE

Во внутренней отделке дома обращают на себя внимание натуральные материалы и светлые тона. Стены дома облицованы натуральными глиняной и творожной штукатуркой, а полы из натурального дуба.

Милое семейное гнездышко в семи километрах от Тарту. ФОТО: Kaadrikoda OÜ

Для обогрева дома используется геотермальный тепловой насос, но есть и камин. Также в доме установлены два воздушных тепловых насоса, которые используются для охлаждения помещения в жаркую погоду.

Милое семейное гнездышко в семи километрах от Тарту. ФОТО: Kaadrikoda OÜ

Пристройка к деревянному дому 1998 года сделана в 2017 году. В том же году был отремонтирован весь дом. Современное яркое гнездышко ждет нового хозяина и продается за 265 000 евро. На участке площадью 1727 м2 есть дровяной сарай, романтический летний домик, застекленная теплица и два прекрасных домика для игр.

Милое семейное гнездышко в семи километрах от Тарту. ФОТО: Kaadrikoda OÜ