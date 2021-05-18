Фото ⟩ Не дом, а сказка! Выставлен на продажу семейный дом мечты под Тарту
В семи километрах от Тарту ждет покупателя милейшее семейное гнездышко, предлагает портал Kodustiil.
В семи километрах от Тарту ждет покупателя милейшее семейное гнездышко, предлагает портал Kodustiil.
На первом этаже двухэтажного дома находится большая гостиная с кухней, спальня, баня, подсобное помещение, туалет и хозяйственное помещение. Наслаждаться хорошей погодой можно на одной крытой и двух открытых террасах. На втором этаже расположены три спальни и ванная.
Во внутренней отделке дома обращают на себя внимание натуральные материалы и светлые тона. Стены дома облицованы натуральными глиняной и творожной штукатуркой, а полы из натурального дуба.
Для обогрева дома используется геотермальный тепловой насос, но есть и камин. Также в доме установлены два воздушных тепловых насоса, которые используются для охлаждения помещения в жаркую погоду.
Пристройка к деревянному дому 1998 года сделана в 2017 году. В том же году был отремонтирован весь дом. Современное яркое гнездышко ждет нового хозяина и продается за 265 000 евро. На участке площадью 1727 м2 есть дровяной сарай, романтический летний домик, застекленная теплица и два прекрасных домика для игр.
С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.