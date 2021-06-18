В озере Харку распространяются сине-зеленые водоросли

Заместитель старейшины района Хааберсти Олег Сильянов сказал, что сегодня прибыл результат взятой из озера Харку пробы, которая показывает, что помимо преобладающих кремнистых водорослей и многочисленных зеленых водорослей, проба также содержит в умеренном количестве потенциально токсичные сине-зеленые водоросли.

«Из-за сине-зеленых водорослей купаться в озере Харку не рекомендуется, поэтому был поднят желтый флаг », - сказал Сильянов.

«Особому риску подвержены маленькие дети, аллергики и пожилые люди», - продолжил вице-старейшина, добавив, что после купания обязательно следует ополоснуться чистой водой.