Пт, 18.06.2021
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В озере Харку распространяются сине-зеленые водоросли

Отправляясь купаться, нужно посмотреть, какой флаг развивается над пляжем - красный или желтый. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja /

Проба, взятая Департаментом здоровья, подтвердила наличие сине-зеленых водорослей в озере Харку.

Заместитель старейшины района Хааберсти Олег Сильянов сказал, что сегодня прибыл результат взятой из озера Харку пробы, которая показывает, что помимо преобладающих кремнистых водорослей и многочисленных зеленых водорослей, проба также содержит в умеренном количестве потенциально токсичные сине-зеленые водоросли.

«Из-за сине-зеленых водорослей купаться в озере Харку не рекомендуется, поэтому был поднят желтый флаг », - сказал Сильянов.

«Особому риску подвержены маленькие дети, аллергики и пожилые люди», - продолжил вице-старейшина, добавив, что после купания обязательно следует ополоснуться чистой водой.

Симптомы отравления сине-зелеными водорослями могут быть схожи с симптомами обычного гриппа, включая покраснение кожи и глаз, недомогание и диарею, жар, насморк и кашель, мышечные боли, покалывание и трещины в губах, а также нарушение равновесия.

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