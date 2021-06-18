В озере Харку распространяются сине-зеленые водоросли
Проба, взятая Департаментом здоровья, подтвердила наличие сине-зеленых водорослей в озере Харку.
Проба, взятая Департаментом здоровья, подтвердила наличие сине-зеленых водорослей в озере Харку.
Заместитель старейшины района Хааберсти Олег Сильянов сказал, что сегодня прибыл результат взятой из озера Харку пробы, которая показывает, что помимо преобладающих кремнистых водорослей и многочисленных зеленых водорослей, проба также содержит в умеренном количестве потенциально токсичные сине-зеленые водоросли.
«Из-за сине-зеленых водорослей купаться в озере Харку не рекомендуется, поэтому был поднят желтый флаг », - сказал Сильянов.
«Особому риску подвержены маленькие дети, аллергики и пожилые люди», - продолжил вице-старейшина, добавив, что после купания обязательно следует ополоснуться чистой водой.
Симптомы отравления сине-зелеными водорослями могут быть схожи с симптомами обычного гриппа, включая покраснение кожи и глаз, недомогание и диарею, жар, насморк и кашель, мышечные боли, покалывание и трещины в губах, а также нарушение равновесия.