Пт, 18.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

В Литве планируют прививать от COVID-19 прямо на пляжах

Kui rannalistelt küsida, miks nad ujumas käisid, ei tundu, et sinivetikas kedagi hirmutanud oleks. Ka lapsevanemad lasid oma lapsi vette mängima.  ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

Министерство здравоохранения Литвы планирует прививать от COVID-19 и на пляжах, сообщил портал новостей 15min.lt.

Это планируется делать для повышения количества пунктов вакцинации, чтобы вакцина была как можно более доступной для тех, кто не решился окончательно вакцинироваться.

"Мы планируем способы, которые звучат экстремально, но верим, что это подействует: платки на пляжах Паланги, Швентойи. Мы хотим, чтобы вакцина достигала людей до самых дверей, чтобы можно было просто протянуть руку и привиться", – сообщила порталу советник министра здравоохранения Юстина Алексайте.

Как минимум одну дозу вакцины в Литве получили 1,19 млн жителей, или 42,6%. По данным Департамента статистики, в Литве коронавирусом переболели более 260 тысяч человек.

С 17 июня в Литве одной дозой вакцины будут прививаться те, кто переболел коронавирусом. По словам канцлера Министерства здравоохранения Юргиты Гребенковене, проведенные исследования показывают, что одной дозы вакцины для формирования иммунитета достаточно.

Читать также

Tamrex

Актуально

112

Читать также

НАВЕРХ
Back