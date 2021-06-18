В Литве планируют прививать от COVID-19 прямо на пляжах

Это планируется делать для повышения количества пунктов вакцинации, чтобы вакцина была как можно более доступной для тех, кто не решился окончательно вакцинироваться.

"Мы планируем способы, которые звучат экстремально, но верим, что это подействует: платки на пляжах Паланги, Швентойи. Мы хотим, чтобы вакцина достигала людей до самых дверей, чтобы можно было просто протянуть руку и привиться", – сообщила порталу советник министра здравоохранения Юстина Алексайте.

Как минимум одну дозу вакцины в Литве получили 1,19 млн жителей, или 42,6%. По данным Департамента статистики, в Литве коронавирусом переболели более 260 тысяч человек.