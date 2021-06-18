Суд обязал AstraZeneca поставить Евросоюзу еще 50 млн доз вакцины

Суд первой инстанции в Брюсселе обязал фармконцерн AstraZeneca до конца сентября поставить в Евросоюз 50 млн доз вакцины от коронавируса. Как сообщает информагентство dpa в пятницу, 18 июня, концерн также должен придерживаться установленного плана поставок, в противном случае ему грозит денежный штраф.

В частности, AstraZeneca должна поставить до 26 июля 15 млн доз вакцины, до 23 августа - 20 млн доз и до 27 сентября - 15 млн доз. В случае задержек будет взиматься штраф в размере 10 евро за каждую дозу.

Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca в конце мая, обвинив концерн в поставке меньшего объема вакцин, чем было согласовано в договоре. Так, страны ЕС ожидали поставку 300 млн доз вакцин до конца июня, но в первом квартале года были поставлены только 30 млн вместо 120 млн доз. Брюссель потребовал 90 млн млн доз, которые были недопоставлены за период с января по конец апреля.

Еврокомиссия и AstraZeneca приветствовали решение суда