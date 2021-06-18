Turkish Airlinesi lennuk. ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees

Россия возобновляет авиасообщение с Турцией с 22 июня - об этом заявила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова. С 28 июня откроется авиасообщение еще с восемью странами, среди которых США, Болгария и Кипр, сообщает Би-би-си.

Голикова сослалась выводы российской инспекционной группы. На этой неделе в турецкой Анталье работала делегация из представителей Роспотребнадзора, Ростуризма и Минздрава. По данным портала Tourdom, специалисты планировали осмотреть лаборатории, которые проводят анализы на коронавирус, службы скорой медицинской помощи и встретиться с турецким минздравом.

"[В Турции] масочный режим соблюдается, контроль организован. Маски и санитайзеры доступны в общественных местах и на транспорте. В аэропорту, четырех- и пятизвездочных отелях организован тепловизионный контроль. В аэропорту также организовано круглосуточное дежурство машин скорой медицинской помощи. Изоляционные зоны организованы и в аэропорту, и в отелях", - рассказала Голикова.

Кроме того, Россия с 28 июня возобновит воздушное сообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией, сообщила вице-премьер.

Правда, полеты в эти страны возобновятся не в полном объеме. В США компании будут летать по маршрутам Москва - Вашингтон и Москва - Нью-Йорк с ограничением по количеству рейсов, с Бельгией - по маршруту Москва-Брюссель.

Кроме этого, увеличится разрешенное количество рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению и Грецию (включая острова Салоники, Ираклион, Родос, Корфу и другие), а также в Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

Как ограничивали авиасообщение с Турцией

Сейчас по маршруту Москва-Стамбул выполняются четыре рейса в неделю. Россия ввела ограничения на перелеты с Турцией с 15 апреля - оперштаб сослался на сложную эпидемиологическую ситуацию в этой стране. Решение несколько раз продлевалось, последний раз - до 21 июня включительно.

Закрытие авиасообщения с популярной у россиян страной привело к тому, что курорты юга России оказались перегружены, писал Forbes. Как было сказано в публикации, это чревато дальнейшим распространенем коронавируса внутри страны, где уже наступила третья волная эпидемии. Поэтому чиновникам представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались, отмечало издание.

В России за сутки по состоянию на 18 июня выявлены 17,262 тыс случаев, следует из данных сайта Стопкоронавирус.рф.

В Турции, по данным минздрава страны, за сутки 17 июня выявлено 5,904 тыс заболевших.

В середине апреля Ассоциация туроператоров России оценила число туристов, забронировавших туры в Турцию с заездами с 15 апреля по 31 мая, в 533,2 тыс. Общая стоимость забронированных туров на этот период составляла 354,6 млн евро (32 млрд рублей). С 1 по 30 июня туры в Турцию купили более 338 тыс человек.