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  • Уехала на велосипеде и не вернулась: полиция ищет пропавшую женщину

Вы ее видели? ⟩ Уехала на велосипеде и не вернулась: полиция ищет пропавшую женщину

Таисия. ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 65-летней Таисии, которая 15 июня покинула свой дом в деревне Хусари в волости Выру и до сих пор не вернулась. 

Таисию в последний раз видел сосед 16 июня около пяти часов утра, она направлялась в сторону Ласва. Телефона у нее с собой нет. По словам близких, ранее она таким образом из дома не уходила. Где она может находиться, не знают и знакомые. 

Рост Таисии около 150 см, она седая и у нее худощавое телосложение. Она уехала из дома на светло-зеленом женском велосипеде советских времен. Из-за состояния здоровья она может не точно воспринимать окружающий мир.

Полиция вместе с близкими пропавшей активно занимаются поисками, в том числе прочесывается лес. 

Полиция просит всех, кто видел Таисию или владеет информацией о ее местонахождении, дать об этом знать на номер 112, также саму Таисию просят связаться с кем-то из своих близких. 

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