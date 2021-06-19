Вы ее видели? ⟩ Уехала на велосипеде и не вернулась: полиция ищет пропавшую женщину
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 65-летней Таисии, которая 15 июня покинула свой дом в деревне Хусари в волости Выру и до сих пор не вернулась.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 65-летней Таисии, которая 15 июня покинула свой дом в деревне Хусари в волости Выру и до сих пор не вернулась.
Таисию в последний раз видел сосед 16 июня около пяти часов утра, она направлялась в сторону Ласва. Телефона у нее с собой нет. По словам близких, ранее она таким образом из дома не уходила. Где она может находиться, не знают и знакомые.
Рост Таисии около 150 см, она седая и у нее худощавое телосложение. Она уехала из дома на светло-зеленом женском велосипеде советских времен. Из-за состояния здоровья она может не точно воспринимать окружающий мир.
Полиция вместе с близкими пропавшей активно занимаются поисками, в том числе прочесывается лес.
Полиция просит всех, кто видел Таисию или владеет информацией о ее местонахождении, дать об этом знать на номер 112, также саму Таисию просят связаться с кем-то из своих близких.